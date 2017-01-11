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11 Ocak 2017 13:06

Esas 67 Burda’da İlyas Yalçıntaş heyecanı

Esas 67 Burda’da İlyas Yalçıntaş heyecanı

11 Ocak 2017 13:06

Türkiye’nin tarih, kültür ve doğası ile öne çıkan Zonguldak’ta açıldığı günden itibaren alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda, 14 Ocak Cumartesi günü Türk pop müziğinin etkili seslerinden İlyas Yalçıntaş’ı sevenleriyle buluşturuyor.
Zonguldaklılar için alışverişin yanı sıra yeme-içme, kültür-sanat ve eğlencenin de buluşma noktası olan Esas 67 Burda; ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. “İncir” isimli şarkısıyla harika bir çıkış yapan ve “İçimdeki Duman” albümüyle büyük beğeni toplayan Türk popunun sevilen ismi İlyas Yalçıntaş, canlı performansıyla 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 Esas 67 Burda’da sevenleriyle bir araya geliyor. Esas 67 Burda’nın giriş katında ücretsiz olarak gerçekleşecek canlı akustik konserde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan İlyas Yalçıntaş, hayranlarına keyifli bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Ayrıca Esas 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ve QR kodu mobil aplikasyon üzerinden okutan 3 kişi, konser öncesi Türk pop müziğinin yeni yıldızı İlyas Yalçıntaş ile tanışma fırsatına sahip olacak.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve JLL Türkiye tarafından yönetilen Esas 67 Burda AVM, 14 Ocak Cumartesi günü tüm Zonguldaklılara açık gerçekleştireceği İlyas Yalçıntaş konseriyle ziyaretçilerine keyifli ve müzik dolu bir gün yaşatacak.



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