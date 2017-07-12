Esas 67 Burda’da Obezite ve diyabet risk ölçümü

Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Esas67 Burda AVM’de Yağ Analizleri ve Diyabet Riskleri Ölçümü yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi 8- 9 Temmuz tarihlerinde Esas 67 Burda Alışveriş ve yaşam merkezinde tanıtım faaliyetinde bulundu. Bülent Ecevit Üniversitesi ve Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşama merkezi iş birliği tarafından avm giriş katında kurulan stant da ziyaretçilere vücut yağ analizleri ve diyabet riskleri hakkında bilgiler verilirken broşür dağıtımı yapıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AVM yönetimine ve üniversiteye teşekkür etti.