Eşinden kalan 1979 model klasik arabasını Kızılay’a bağışladı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşayan 75 yaşındaki Emine Kardaş isimli vatandaş, 16 yıl önce vefat eden eşinini Almanya’dan 40 yıl önce getirdiği otomobili Kızılay’a bağışladı. 1979 model otomobilini 16 yıldır garajda sakladıklarını ifade eden Emine Kardaş, 16 yıl önce eşini kaybettiğini, eşinden hatıra kalan otomobili kullanacak kimse olmadığı için Kızılay’a bağışladığını söyledi. Kardaş, “Eşim arabasını çok seviyordu. Araba 16 yıldır burada, garajda duruyordu. Rahmetli olduktan sonra ben de ondan kalan aracı Kızılay’a niyet ettim. Aracı benden çok kişi istedi ama ben vermek istemedim. Çünkü aracı birinde görürsem kötü olurum diye Kızılay’a bağışlamaya karar verdim. Allah’ım herkese nasip etsin. Evlatlarım da vermemi kabul etti. Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, otomobili satarak gelirini bağış olarak kabul edeceklerini ifade ederken, “Hacı amcamız 16 yıl önce rahmetli olmuş. Bu araba burada kapalı yerde duruyordu. Aile bizle irtibata geçerek ’bu arabayı sizi verelim’ dediler. Biz de aile ile irtibata geçtik. Teyzemiz arabayı yadigar diye seviyordu. Bunun üzerine biz arabaya baktık, inceledik. Araba aşağı yukarı 40 yaşına gelmiş ama garajda beklediğini için hiçbir yerine bir şey olmamış. Biz bu arabayı teyzemden alıp satışını yapacağız ve sonra yardımlarımızı yapacağız. Arabanın maddi değeri değil manevi değeri çok fazla onun aracığıyla biz de aracıyız. En az bu yardımla 50- 60 aileyi sevindireceğiz” ifadelerini kullandı.