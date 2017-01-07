Eşiyle tartışırken kendisini vurduğu ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradığını ve saldırganların beyaz bir otomobil ile kaçtığını iddia etti. Olayı araştıran polis ekipleri ise hastaneye kaldırılan kişinin eşi ile tartışırken kaza ile kendisini vurduğunu belirledi.

Olay, Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Coşkun’un (34) yakınları, beyaz bir otomobilden ateş açılarak silahlı saldırı olayının gerçekleştiğini ve saldırganların kaçtığını iddia etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Mehmet Coşkun ambulansla önce Ereğli Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise yaralanmanın hassas bölgede olması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri ise gerçeği yine hastanede ortaya çıkarttı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Mehmet Coşkun, eşi Zehra Coşkun ile tartıştığı sırada sinirlenerek yanında taşıdığı ruhsatsız silahını çıkararak önce havaya ateş açtığı daha sonrada silahını beline koymaya çalıştığı sırada ateş alması sonucu bel altından vurulduğunu belirledi.

Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.