Eski avukat son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta ANAP döneminin unutulmaz siyasetçilerinden olan Av. Ünal Çakmaklı için Zonguldak Adliyesi önünde Zonguldak Barosu tarafından tören düzenlendi.

Zonguldak'ın sevilen siyasetçisi Avukat Ünal Çakmaklı önceki gün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünal Çakmaklı için bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde Zonguldak Barosu tarafından tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Zonguldak Baro Başkanı Özel Eroğlu, avukatlar ve Çakmaklı'nın ailesi katıldı.

Törende konuşan baro başkanı Özel Eroğlu, Av.Ünal Çakmaklı'ya rahmet dileyerek şunları ifade etti;

“Bugün bir meslek büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Sevenleri için malumunuz her ölüm erkendir. Ünal abimiz altmışlı yılların kuşağının avukatıdır. Mesleğin dışında siyasetini çok yakından ilgilenmiştir. Zonguldak'a eli deymiş biridir. Zonguldak Beycuma cezaevinin yapılmasında öncülük etmiştir. En az Zonguldak'ta 250 insan istihdamında payı vardır. İnsan dünyaya gelirken bir şey getirmediği gibi giderken de bir şey getirmez. Tüm sevenlerine yakınlarına, ailesine, meslektaşlarıma başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

Adliye önündeki törenin ardından Çakmaklı'nın cenazesi Hz. Ali Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakiben defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.