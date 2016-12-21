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21 Aralık 2016 20:13

Eski ERDEMİR Genel Müdürü FETÖ’den tutuklandı

Eski ERDEMİR Genel Müdürü FETÖ’den tutuklandı

21 Aralık 2016 20:13

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ın (ERDEMİR) eski genel müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. ERDEMİR Eski Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanvekili Oğuz Nuri Özgen’in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarıldı.
2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ERDEMİR Eski Genel Müdürü Oğuz Nuri Özgen tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı.



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