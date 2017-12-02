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02 Aralık 2017 15:37

Eski eşini ve kızını öldüren baba adliyede

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde eski eşini ve 11 yaşındaki kızını silahla vurarak öldürürken, baba adliyeye sevk edildi.

Eski eşini ve kızını öldüren baba adliyede

02 Aralık 2017 15:37


Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. Güngör K. (65) Eski eşi Gülay G., oğlu Barboros K. (16) ve Kızı Betül K. (11) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren Güngör K., kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.’yi silahla vurdu. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren Güngör K., kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.’yi silahla vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan anne Gülay G. ve kızı Betül K. hayatını kaybetti. Olay sonrası Gökçebey İlçesinde bulunan karakola teslim olan baba Güngör K., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Gökçebey Adliyesine getirildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Güngör K., nöbetçi mahkemeye sevk edildi.




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