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02 Aralık 2017 18:32

Eski eşini ve kızını öldüren baba tutuklandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde eski eşini ve 11 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski eşini ve kızını öldüren baba tutuklandı

02 Aralık 2017 18:32


Olay dün akşam saatlerinde Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde meydana geldi. Güngör K. (65) eski eşi Gülay G., oğlu Barboros K. (16) ve Kızı Betül K. (11) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Güngör K., kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.’yi silahla vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan anne Gülay G. ve kızı Betül K. hayatını kaybetti. Olay sonrası Gökçebey ilçesinde bulunan karakola teslim olan baba Güngör K., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Gökçebey Adliyesine getirildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Güngör K., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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