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01 Aralık 2017 23:32

Eski karısı ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir kişi, silahla eski karısını ve kızını öldürdü, oğlunu da ağır yaraladı.

Eski karısı ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı

01 Aralık 2017 23:32


Olay, Gökçebey ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, Güngör K. (65) eski eşi Gülay G., oğlu Barboros K. (16) ve kızı Betül K. (11) ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşünce Güngör K. kızı Betül K., oğlu Barboros K. ve eski eşi Gülay G.’yi silahla yaraladı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen silahla yaralanan Gülay G. ve kızı Betül K.’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Yaralı olan Barbaros K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumun ağır olduğu öğrenilen Barboros K. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Güngör K’nın polise teslim olduğu öğrenildi. Anne ve kızının cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan Barbaros K. ise olayı babasının gerçekleştirdiğini söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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