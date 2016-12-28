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28 Aralık 2016 16:07

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın acı günü

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın acı günü

28 Aralık 2016 16:07

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yakın akrabasını kaybetti.
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan yakın akrabası Ayşe Canan Köksal’ı (67) kaybetti. Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Canan Köksal için Devrek Merkez Yeni Camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ayşe Canan Köksal’ın cenazesi Devrek’in Müfettişler Köyünde toprağa verildi.
Düzenlenen cenaze namazına; Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti Devrek İlçe Başkanı Serdar Kelebek ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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