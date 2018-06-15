Esnaftan belediyeye ’tebligat’ tepkisi

Çaycuma ilçesinde çarşı merkezde bulunan galerici esnafı, yaklaşık bir yıl önce İstasyon Mahallesi’ne taşındı. Yetkililerin çağrısı üzerine İstasyon Mahallesi’ndeki iş yerlerine yerleşen esnaflara, yaklaşık 1 yıl sonra bu kez de Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Terminaldeki boş iş yerlerine taşının’ tebligatı aldı.

12 esnafın İstasyon Mahallesi’ndeki iş yerlerine taşındıkları esnada iş yeri tadilatı masrafı yaptıklarını anlatan Tanju Tekinalp, mağduriyetlerini şöyle dile getirdi:

“Çarşı içinde baskı uygulanarak dükkanlarımızdan çıkarıldık. Bize ‘Nereye giderseniz gidin, biz sizin arkanızdayız’ dediler. Cadde üzerindeki dükkanları boşaltarak istasyona geçmiş bulunmaktayız. Biz yerlerimizi bulup dükkanlarımıza geçtik. Buraya geldiğimizde bizi tebrik ettiler. Üstüne ‘Sizlere burada dokunulmayacak’ denilerek şimdi bize 10 gün öncesinde tebligat uygulanarak ‘İş yerlerinizi bayram sonrasına kadar boşaltın. Terminalin içerisinde atıl olan dükkanlara geçeceksiniz’ deniliyor. O dükkanların içi harabe durumda ve 30 binin üzerinde masrafı var. O atıl dükkanları bize adeta itelemek istiyorlar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Galericiler olarak insanlara hiçbir rahatsızlık vermememize rağmen bizi atıl durumdaki iş yerlerine bizi göndermek istiyorlar. İlgililerin bizi duymasını, buradaki ortamı gelip görmelerini istiyoruz. Hiçbir yeri görmeden bu şekilde hareket etmeleri rahatsız vericidir. Çarşı içerisinden İstasyon Caddesi’ne taşındık, buradaki iş yerlerine masraf yaptık şimdi de buradaki dükkanları da tebligat yaparak boşaltmamızı ve terminal içerisindeki atıl durumda bulunan dükkanlara taşınmamızı istiyorlar. Tekrar oraya da masraf yapacağız. Biz artık sesimizin duyurulmasını istiyoruz. Bu mağduriyet lütfen bir an önce son bulsun.”

Esnaflar, İstasyon Caddesi’ndeki iş yerlerine tadilat masrafı yaptıklarını, terminaldeki iş yerlerine tadilat yaptıramayacak durumda olduklarını ve taşınmak istemediklerini ifade ettiler.