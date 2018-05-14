Europa-Orient Dostluk ve Barış rallisi Zonguldak’ta

Fransa’nın Strasburg şehrinden Ürdün’e kadar uzanan yolculukta 15 ülkeden 120 araç ve uluslararası basın mensuplarıyla birlikte yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda başta Kozlu Kaymakamlığı, Kozlu Belediye Başkanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Zonguldak Off-road Kulübü Derneği ve üyeleri olmak üzere İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde hazırlanan Europa Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak Etabı Alaplı ilçesi ile başladı.

Ralli, Kozlu sahilindeki açılış etkinlikleri ile devam etti. İlköğretim öğrencilerinin halk oyunları gösterilerinin ardından Mehteran Takımı sahne aldı. Europa Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Koordinatörü Nadir Serin, “5 Mayıs’ta Strasburg’dan yola çıktık. Bu kadar güzel ilgi açıkçası bizi gerçekten mutlu etti. Çok güzel hava var. Atmosfer çok güzel. Valimize, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Tam bir Türk misafirperverliğini sergiliyorsunuz. Bütün Zonguldak halkına teşekkür ediyorum. Umarım yabancı arkadaşlarımızla burayı güzel bir festival havasına çeviririz. Döndükleri zaman da 250 gönüllü elçi olarak dönerler. Türkiye’ye geldikleri zaman da ilk uğrak yerlerinden birisi de Zonguldak olur” diye konuştu.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ise, “Tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böyle bir organizasyonu Zonguldak’ın şirin ilçesi Kozlu’muzda yapmaya karar verenlere teşekkür ediyoruz. İlçemizi ziyaret etmiş olmalarından dolayı onur duyuyoruz” diye konuştu.

Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da, “Avrupa’nın dört bir tarafından gelen kıymetli misafirlerimiz ve davetlilerimiz Avrupa’dan yola çıkarak doğu ülkelerine dostluk ve barış ralli sporcularını şehrimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Avrupa ülkeleriyle Doğu ülkeleri arasında coğrafi ve kültürel bir köprü görevi görür. Birçok Avrupa ülkesinden yeşil ve mavinin en güzeli olan ve madencilik geçmişi olan Zonguldak’a gelmelerinde ve bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rallideki katılımcıların Alaplı ilçesindeki 4 bin 112 yaşındaki Porsuk ağacını ziyaret ettiklerini hatırlatan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise şöyle dedi:

“Bütün misafirlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum. İnsanlar en çok dostluğa ve barışa ihtiyaç duyduğu şu dönemde bu konudaki duyarlılıklarından dolayı bütün ralli ekibine, bir insan olarak şükranlarımı arz ediyorum. Birinci görevleri bugün ben masal ağacı diyorum 4 bin 114 yaşındaki Porsuk ağacını ziyaret ettiler. Bu ağaç bütün dünyada bilinmesi gereken bir ağaç, misafirlerimiz sayesinde bunu önemli ölçüde desteklemiş olacağız.”

Hediye takdiminin ardından dilek balonları uçuruldu.