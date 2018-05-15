Europa-Orient Dostluk ve Barış rallisi Zonguldak’ta

’sü gerçekleştirilen Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi yarışmacıları şehir turu attı.

Fransa’nın Strasburg şehrinden Ürdün’e kadar uzanan yolculukta 15 ülkeden 120 araç ve uluslararası basın mensuplarıyla birlikte yaklaşık 300 katılımcı yer alıyor. Kozlu sahilindeki açılış etkinliklerinin ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın startı ile şehir turu gerçekleştirildi. Direksiyona geçen Vali Ahmet Çınar da konvoya katıldı ve ardından şehir turu gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Çınar, rallideki katılımcılara teşekkür etti. Ralli, Kilimli yolundan Filyos’a ulaşım ve 3.Ödev olan Filyos Kalesi’nden Filyos Vadisinin fotoğraflanması ile devam edecek. Saltukova’dan yola çıkacak olan konvoy, Çorum Etabı’nı gerçekleştirecek.