Evi yanan aileye başkan Nuri Tekin sahip çıktı

Yeni Doğanlar Köyünde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ve yıkılan evin yerine yenisinin yapılması için Alaplı Belediyesi ait iş makineleri yıkılan evde hafriyat çalışmasına başladı.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Belediyemize ait iş makineleri yıkılan evin hafriyatını tamamen kaldıracağını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Ali Akyol kardeşimizin evinde çıkan yangın sonucunda evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangını hemen ardından kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu iletmiştik. Bugünde Belediyemize ait iş makineleri kullanılmaz hale gelen evin hafriyatını kaldırmak için çalışmalara başladı. Akyol ailesinin her zaman yanındayız. Alaplı Belediyesi olarak bizden talep ettikleri her türlü desteği vermeye hazırız. Aileye tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Ali Akyol ise, Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin’den Allah Razı Olsun. Yangını hemen ardından bizi ziyarete gelerek her türlü desteği vereceğini söyledi. Bugünde iş makinelerini yollayarak yanan evimin hafriyatını kaldırıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim hep yanımızda oldu”diye konuştu.