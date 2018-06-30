Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 15:28

Evi yanan aileye başkan Nuri Tekin sahip çıktı

Alaplı Belediyesi, Yeni Doğanlar Köyünde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evi kullanılmaz hale gelen Akyol Ailesine destek oluyor.

Evi yanan aileye başkan Nuri Tekin sahip çıktı

30 Haziran 2018 15:28


Yeni Doğanlar Köyünde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ve yıkılan evin yerine yenisinin yapılması için Alaplı Belediyesi ait iş makineleri yıkılan evde hafriyat çalışmasına başladı.


Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Belediyemize ait iş makineleri yıkılan evin hafriyatını tamamen kaldıracağını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Ali Akyol kardeşimizin evinde çıkan yangın sonucunda evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangını hemen ardından kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu iletmiştik. Bugünde Belediyemize ait iş makineleri kullanılmaz hale gelen evin hafriyatını kaldırmak için çalışmalara başladı. Akyol ailesinin her zaman yanındayız. Alaplı Belediyesi olarak bizden talep ettikleri her türlü desteği vermeye hazırız. Aileye tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Ali Akyol ise, Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin’den Allah Razı Olsun. Yangını hemen ardından bizi ziyarete gelerek her türlü desteği vereceğini söyledi. Bugünde iş makinelerini yollayarak yanan evimin hafriyatını kaldırıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim hep yanımızda oldu”diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç