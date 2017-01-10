Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 14:48

Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı

Evi yanan aileye, başkan Uysal sahip çıktı

10 Ocak 2017 14:48

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonucu evsiz kalan Sorhan ailesine sahip çıktı.
Alacabük Köyü, Kapançatı Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen 2 katlı evden çıkan ve geçici olarak cami lojmanına yerleştirilen Sorhan ailesine, Karadeniz Ereğli Belediyesi yardım elini uzattı.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yangın sonrası kışın ortasında evsiz kalan aileye eşya yardımında bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatı ile Raif Sorhan ve ailesine 2 baza, 2 yatak, 1 yatak odası takımı, gardırop ve bulaşık makinesinden oluşan eşya yardımı yapıldığı belirtildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bünyesinde kurulan gıda ve giyim bankasının ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya başladığını ifade etti. Aksoy açıklamasında “İlçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yeni kurduğumuz Gıda ve Giyim Bankası’ndan yardımlarımıza başladık. Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal’ın talimatıyla evi yanan Sorhan ailesine eşya yardımında bulunduk. Bu ailemize ve mağdur olan ailelere bundan sonrada sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç