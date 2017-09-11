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11 Eylül 2017 18:27

Evini yıkmaya gelen ekiplerden müsaade istedi

Zonguldak’ta hakkında valilikçe yıkım kararı alınan iki katlı bir evin sahibi, ekiplerden evinin boşaltılması için müsaade istedi.

Evini yıkmaya gelen ekiplerden müsaade istedi

11 Eylül 2017 18:27


Rat Mahallesi’nde yapımı hakkında yıkım kararı çıkartılan bir evin sahibi direndi. Milli emlak yetkilileri ve polis ekipleri ile beraber valilik kararı ile yıkım kararı çıkan adrese giderek ev sahibi Nevzat Kayık ile görüştü. Karar gereği evi boşaltılması istenen Kayık bir süre direndi. Yapılan görüşmelerin ardından ev sahibi ikna edildi.


Ekiplerden çarşamba gününe kadar süre isteyen ev sahibi Nevzat Kayık, iki gün sonra evi boşaltacağına dair tutanak imzaladı. Çevrede bulunan diğer ev sahipleri ile görüşen yetkililer, evlerin boşaltılması konusunda ev sahiplerine uyarıda bulundu.




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