Evlenmek için 08.08. 2018’i seçtiler

08.2018’de nikah kıydırma yoğunluğu yaşandı. 08.08. 2018’de 8 çift dünya evine girdi.

Zonguldak’ta dünya evine girmek için bugünü tercih edenlerin ise çeşitli bahaneleri vardı. Kimi çiftler uğurlu sayıları olduğu için, kimi de bu tarihi unutmamak için özellikle bugünü seçti. Zonguldak Belediyesi Nikâh Salonu’nda 8 Ağustos 2018 günü yoğun ancak heyecanlı ve mutlu bir gün yaşandı. Günde 4 nikahın kıyıldığı salonda bugün evlenenlerin sayısı tam 4 katına çıktı.

Yarım saat arayla toplam 8 çiftin nikahı kıyıldı.

Zonguldak’ta da unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen 8 çift, nikah tarihlerini 08.08.2018’e denk getirdi. Kentte 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Zonguldak Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne aylar önce başvurdu. Bugün için randevu verilen çiftler, 08.08.2018 ’te nikâhlanmanın heyecanını yaşadı. Evlilik için özel tarihi seçen Şeyma Erol ve Sezgin Bostancı çifti nikahlarının unutulmaz bir tarihte olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek “Bizim için güzel olmasını ve unutulmaz olmasını istedik. Mutluyuz şeklinde” konuştu.

Nikah memuru Hayri Çetinkaya çiftlerimiz 08.08.2018 gününe aldılar. Bügün yarım saat arayla 8 tane nikahımız var. Gençler 08.08.2018 sorduğumuzda uğur getireceklerine inandıklarını için bugüne istediler. Daha önceden normalde günde 3- 4 tane nikah kıyıyorduk. Bugün 8 tane nikahımız var.