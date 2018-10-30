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Fabrikada 8 kişi gazdan etkilendi

Zonguldak’ta bir fabrikada, taşeron firma personeli 6 kişi ile 2 sağlık personeli gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta bir fabrikada, taşeron firma personeli 6 kişi ile 2 sağlık personeli gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, fabrikada ‘azot pörçü' temizliği yapan taşeron firma personeli Mustafa Öztürk, Umut Nurullah Horoz, Süleyman Topçu, Recep Koç, Nazım Yalçın ile Yusuf Karaduman gazdan etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen fabrikanın anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşunun iki personeli Umur Güngör ile Aleyna Arı da işçilere müdahale ettikleri sırada gazdan etkilendi. 6 işçi ile iki sağlık personeli ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazdan etkilenen 8 kişinin hayati tehlikeleri bulunmazken, tedbir amacıyla bir süre müşahede altında kalacakları öğrenildi.


Fabrika yetkilileri, işçiler ile sağlık personelinin durumunu öğrenmek için hastaneye gelirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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