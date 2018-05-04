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04 Mayıs 2018 15:57

Fatih Anaokulu’nun yıl sonu sergisi coşkulu geçti

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu ilçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök ve okul müdürleri ile birlikte Fatih Anaokulu yıl sonu sergisi ne katıldı.

Fatih Anaokulu’nun yıl sonu sergisi coşkulu geçti

04 Mayıs 2018 15:57


Sergi artık materyallerden oluşturulan eserler ve kıyafetlerden oluştu. Fatih Anaokulu Müdürü Derya Yıkılmaz okul bahçesini yumuşak zemin ile kapladığı için Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a teşekkür etti. Kozlu ilçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a okula verdiği destek için plaket takdim etti. Başkan Yılmaz eğitime eğitimciye ve okullara desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.


Yıl sonu sergisi balonların içine tohum konularak balonlar protokol üyeleri öğrenciler ve velileler tarafından doğaya salındı. Protokol üyeleri buradan Esenköy 15 Temmuz Ortaokulu yıl sonu sergisi bilim ve Bahar Şenliği ne katıldılar.


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi. Başkan Yılmaz Öğrenciler ile birlikte deney yaptı öğrencileri çalışmalarından ötürü tebrik eden Başkan Yılmaz öğrencilere çikolata dağıttı.




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