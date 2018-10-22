Feci kazada baba yaralandı, oğlu öldü

Zonguldak'ta idaresindeki otomobilin kontrolünü kaybeden baba, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada baba yaralanırken, 17 yaşındaki oğlu ise sıkıştığı yerde yaşamını yitirdi.

Karabük'ten oğlu Yaman Özdemir ile yola çıkan baba Yaşar Özdemir, 74 BA 330 plakalı aracıyla seyir halindeyken Karaman beldesi Çukurören köyü mevkisinde aracının kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç yol kenarındaki ağaca ok gibi saplandı.

Diğer sürücülerin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler baba Yaşar Özdemir'e ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Araçta bulunan 17 yaşındaki Yaman Özdemir ise ağaç ile araç arasında sıkıştı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Yaşar Özdemir, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, oğlu Yaman Özdemir'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.