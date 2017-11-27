Fenalaşan Gazi’ye ilk müdahaleyi doktor olan belediye başkanı yaptı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.

Kdz. Ereğli ilçesinde ki bir alış veriş merkezinde bugün gerçekleştirilen ‘Çanakkale Savaşı Objeleri ve Resim Sergisi’ açılışı için alanda bulunan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, çıkışta bir anda baygınlık geçiren ve fenalaşan Kıbrıs Gazisi Ramazan Özdemir’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Doktor olan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, bir anda yere yığılan gaziye müdahalede bulunarak ambulans gelinceye kadar başından ayrılmadı.

Gazi Ramazan Özdemir’i konuşturarak bilincini açık tutmaya çalışan Uysal, diğer vatandaşların yardımı ile hastayı yatırarak yardımcı olmaya çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı Gazi Ramazan Özdemir’i alarak tedavisi için hastaneye kaldırdı.