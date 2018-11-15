FETÖ zanlısı babasının evinde yakaladı

Zonguldak'ta FETÖ'den aranan zanlı, aracını tamir için bıraktıktan sonra saklandığı babasının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan İsa B.'nin izine rastladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aranan şüphelinin aracına yakıt alması üzerine harekete geçti. Şüphelinin aracının lastiklerinin tamiri için sanayi sitesine gittiğini öğrenen ekipler burada iz sürdü. Tamir için bırakılan aracı tespit eden ekipler, İsa B.'nin peşine düştü.

Babasının Bölüm Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit eden ekipler İsa B.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Kilimli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan İsa B., sevk edildiği Zonguldak Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.