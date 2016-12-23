FETÖ’den gözaltına alınan hakim adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan bir hakim, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik soruşturma kapsamında Alaplı ilçesinde görev yapan G.A. isimli hakim önceki gün gözaltına alındı. Evinde ve odasında arama yapılan hakimin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan hakim, Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadesi alınması beklenen hakim G.A.’nın nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.