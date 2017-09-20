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20 Eylül 2017 11:39

FETÖ’den tutuklanan eski emniyet müdürü hakim karşısında

Zonguldak’ta FETÖ davasında tutuklanan eski Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak sabah saatlerinde duruşma için Zonguldak Adliyesine getirildi.

FETÖ’den tutuklanan eski emniyet müdürü hakim karşısında

20 Eylül 2017 11:39


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesine getirildi. Tutuklu sanıklar arasında yer alan eski Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak da "anayasal düzeni ortadan kaldırma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütünü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmak" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmasında Zonguldak’a geldiği ve sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarını yanıtlayan Sazak, darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a balık tutmak için geldiğini savunmuştu.


Öte yandan, tutuklu sanıklar arasında bulunan eski TEM Şube Müdürü Barış P. de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.




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