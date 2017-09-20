FETÖ’den tutuklanan eski emniyet müdürü hakim karşısında

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesine getirildi. Tutuklu sanıklar arasında yer alan eski Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak da "anayasal düzeni ortadan kaldırma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütünü yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmak" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmasında Zonguldak’a geldiği ve sözde sıkı yönetim valisi olacağı iddialarını yanıtlayan Sazak, darbe girişiminden bir gün önce Zonguldak’a balık tutmak için geldiğini savunmuştu.

Öte yandan, tutuklu sanıklar arasında bulunan eski TEM Şube Müdürü Barış P. de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.