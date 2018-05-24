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24 Mayıs 2018 04:24

FETÖ/PDY davasında tutuklu 5 sanığa 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası

Zonguldak’ta FETÖ/PDY davasında aralarında örgütün sözde ‘askerlerden sorumlu abiler’i olduğu iddia edilen 5 tutuklu sanığa 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

FETÖ/PDY davasında tutuklu 5 sanığa 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası

24 Mayıs 2018 04:24


Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5’i tutuklu, 1 tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ/PDY’nin sözde ‘askerlerden sorumlu abileri’nin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetmek’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamalarıyla 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istendi.


Duruşmada yazılı talimatla ifadeleri alınan tanıkların ifadelerinin okunmasının ardından sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanıkların ‘Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarından beraatine karar verdi.


Ancak ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu sanıklardan G.D.’nin 7 yıl 6 ay, A.B.A., A.A:, T.G. ve M.B.’nin 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca duruşmadaki iki tutuksuz sanığın ise dava dosyasından ayırarak yargılanmalarının devam edilmesine karar verildi.




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