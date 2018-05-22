Çatalağzı Merkez İlkokulu ev sahipliğinde yapılan törenle 150 öğrenci, öğretmenlere ve engellilerimize verilen fidanlar toprakla buluştu. Çocukların ve velilerinin fidan yetiştirmeye olan hevesi kendilerini mutlu ettiğini belirten Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, şunları söyledi:

"Bu proje ile beldemize 1300 fidan kazandırılmış olup çocuklarımıza ağaç sevgisini yaşayarak dokunarak severek öğretmiş olacağız. Gelecek yıl ilkokula yeni kayıt olan miniklere yeni fidanlar verilecek olup bu yıl fidanını toprakla buluşturan ve en güzel fidanını büyüten öğrencilerimize ödül verilecektir. Projenin açılışına katılarak öğrencilerimize fidan dağıtımında bulunan İlçe Garnizon Komutanımız Mehmet Üstün ’e, İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Çerçi’ye, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Karateke’ye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Akgün ’e, Orman Bölge Müdürlüğü Merkez Şefi Yalçın Köklü’ye, Orman işletme Müdür Yardımcısı Bekir Değırmencı’ye, Orman Bölge Kadastro Mülkiyet Şefi Alkım Çetintaş’a, Eren Enerji Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Zoroğlu’na, Gaziosmanpaşa İlkokul Müdürü İsmail Üzülmez’e, Plevne ilkokul Müdürü Ünal Engin’e, Çatalağzı Demirspor Başkanvekili Serdal Acar ’a, açılış programına ev sahipliği yapan Çatalağzı Merkez ilkokul Müdürü Murat Say ’a, Fidanların nasıl dikilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösteren İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Uzmanı Arda beye, programa katılan öğrenci velilerimize engellilerimize ve fidanların getirilmesinde çok büyük emeği olan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ozan Acun ’a, dernek yöneticilerimiz Telat Altay ’a, Nihat Albas’a Bzkrtt Ysf ve Saniye Cicibaşoğlu Çatalağzı Engelliler Derneği ve Çatalağzı Çevre Koruma Derneği adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.