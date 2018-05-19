Fikir Gazeteciliği ve İstanbul’da Basın sergisi açıldı

Dr. Suat Gezgin tarafından hayata geçirilen ‘Türkiye’de Fikir Gazeteciliği’ ve ‘İstanbul’un Gazete ve Dergi Örnekleri’ konulu sergiler, Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde açıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’daki fikir ve düşünce ortamını, dönemin basın-siyaset ilişkilerini ve bir basın-yayın merkezi olarak İstanbul’un konumunu gözler önüne seren 19 farklı dildeki gazete ve dergiler, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye Alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dr. Suat Gezgin’in uzun uğraşlar sonucunda hazırladığı ‘Türkiye’de Fikir Gazeteciliği’ ve ‘İstanbul’un Gazete ve Dergi Örnekleri’ konulu proje kapsamında hayata geçirilen sergiler, İstanbul’daki çok dilliliğe, zengin basın yaşamına ve Osmanlı’da başlayan fikir gazeteciliğinin önemine dikkat çekiyor.

Osmanlı’nın tebaasına sağladığı fikir ve düşünce özgürlüğü yansıtılıyor

İstanbul’un Osmanlı döneminde Türkçenin yanı sıra çok sayıda farklı dilde yayınlanan gazete, dergi ve diğer basılı iletişim araçlarının merkezi olmasından hareketle hayata geçirilen ‘İstanbul’un Gazete ve Dergi Örnekleri’ projesi, farklı kültür, din ve mezheplere mensup onlarca millet ve etnik grubu yüzyıllar boyunca çatısı altında barındıran Osmanlının kökenlere mensup tebaasına, sağladığı fikir ve düşünce özgürlüğünü yansıtıyor.

Tercüman-ı Ahval’den günümüze fikir gazeteciliği

‘Türkiye’de Fikir Gazeteciliği’ projesi ise Türk aydınlarının çıkarmış olduğu ilk özel gazete ve Modern Türk edebiyatının da ilk yayın organı olan Tercüman-ı Ahval’den günümüze kadarki süreçte gelişen fikir gazeteciliğine ışık tutuyor.