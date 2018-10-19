Filistinli göçmenleri kandıran insan tacirleri tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalanan Filistinli göçmenleri yasa dışı yollardan İtalya'ya götürme vaadiyle kandıran insan tacirlerinden 2'si tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine yasa dışı yollardan gemi ile getirilen 6 Filistinli göçmen “Koşun burası İtalya” denince dışarı çıktıklarında fabrikanın özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. 6 göçmen A.A. (15), A.H. (17), A.H. (17), H.F. (16), M.M. (28) ve A.O.'yu (27) Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 göçmenin İstanbul Yenikapı açıklarında gemiye alındıkları tespit edildi. Polis ekipleri göçmenleri gemide sakladıkları anlaşılan B.A. (27), A.G. (39) ve İran uyruklu B.M.'yi (33) gözaltına aldı. Emnieyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan B.A. ile İran uyruklu B.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.