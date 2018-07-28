Filyos Beldesi’nde kültür, sanat festivali

Filyos beldesinin ilk festivali olan Kültür, Sanat ve Denizcilik Festivali’nin açılışı mehter takımı ve Devrek Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle Filyos stadyumuna kadar yürüyüş gerçekleşti. Festival açılışına katılanlar arasında; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir gibi belde-belediye başkanları ve Filyos halkı katıldı.

Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ve Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli günün anlam ve önemini belirten kısa konuşma yaptı. Festivalin ilk gününde Resul Dindar sahne alırken ikinci gününde Ece Seçkin ve üçüncü gününde ise Gökhan Tepe sahne alacak.