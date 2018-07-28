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28 Temmuz 2018 10:16

Filyos limanı şantiyesinde iş kazası;1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Filyos beldesinde yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük 3’üncü limanında meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Filyos limanı şantiyesinde iş kazası;1 yaralı

28 Temmuz 2018 10:16


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Filyos Limanı şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre limanda bir paletli kepçenin üzerine yazı yapıştıran Teyfik Canseven, kepçenin hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek paletin arasına düştü. Canseven, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Canseven’in Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümüne sevk edildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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