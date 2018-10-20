Filyos Öteyüz Camii temeli atıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde Öteyüz mahalle camisi ihtiyaçları karşılayamaması ve zamanla yıpranmasından dolayı yıkılmıştı. Bir süredir projelendirme çalışması yapılan Öteyüz Yeni Caminin yenisinin yapılması için temel atma töreni düzenlendi.

Çaycuma Müftülüğüne bağlı Temel atma törenine Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, din görevlileri, imam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolden Kaymakam Keçeli ile Belediye Başkanı Ünal konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Ermiş'in duaları ile temel atma töreni gerçekleşti. Yapılan dualar, Kur'an tilaveti ile kurban kesimi oldu. Temel atma töreninin ardından hep birlikte yemek yenildi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, cami hakkında bilgi verirken; "Başta Filyos belediyemizin yardımıyla, halkımızın yapacağı yardımlarla altı ay ile bir yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. 500 kişilik ibadet alanı altında Kur'an kursu ve sosyal tesisleri bulunan bir mekan olarak tamamlanacak. 250 metre karelik alana sahip olacak. Tabi her zaman olduğu gibi yardımlarla yol alınıyor. Yardım ne kadar çok olursa o kadar kısa sürede camimizin yapımı biter" dedi.