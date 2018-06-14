Filyos Vadisi Projesi tanıtım kitapçığı hazırlandı

BAKKA tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye belirlediği 2023 vizyonuna ulaşabilmek ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmek amacıyla sanayinin rekabet gücünün arttırılması, verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu maksatla üretimin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik uygun fiziki altyapı ve imkânlar oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olacak Filyos Limanı, arka sahasında yer alan ve Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi, güneyindeki Filyos Serbest Bölgesi projeleri Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu ulusal bir yatırım ve kalkınma projesidir. Projeyle birlikte yeni taşımacılık koridorları oluşturulması, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın trafik yükünün azaltılması, nitelikli üretimin arttırılması, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve ticaretin geliştirilmesi planlanmaktadır.

İçerisinde liman, endüstri bölgesi, serbest bölge ve serbest bölge gelişme alanını barındıran bu yatırım havzası Filyos Vadisi Projesi olarak adlandırılmaktadır. Zonguldak sınırları içerisinde planlanan ve Türkiye’nin en önemli kalkınma hamleleri arasında yer alan bu önemli proje sadece TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin değil tüm ülkenin gelişimine katkı sunacak stratejik öneme sahip yatırımlar arasında yer almaktadır. Bu yatırım havzasının tüm yönleriyle kamuoyuna ve potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu doküman sayesinde ulusal ve uluslararası yatırımcılar proje ve yatırım ortamı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır. Söz konusu tanıtım kitapçığına www.bakkakutuphane.org adresinden ulaşılabilmektedir. İsteyenler dokümanı Ajans merkezinden veya Zonguldak, Karabük ve Bartın Yatırım Destek Ofislerinden temin edebileceklerdir."