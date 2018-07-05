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05 Temmuz 2018 13:43

Final Sergisi Saltukova Beldesi’nde oldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi’nde 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında açılan dikiş-nakış-resim kurslarının yıl sonu sergisi gerçekleşti.

Final Sergisi Saltukova Beldesi’nde oldu

05 Temmuz 2018 13:43


Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatkarlar Okulu’nun Saltukova Beldesi aile çay bahçesinde yıl sonu sergisi yapıldı. Serginin açılışına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanatkarlar Okul Müdürü Oktay Aksoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış kurdelesini, Kaymakam Keçeli kısa konuşmasının ardından çocuklar eşliğinde kesti.


Sergiyi gezerken mutluluğunu dile getiren Başkan Güneş; "Beldemizde açılan kurslarımızın sona ermesi ile birlikte final sergimiz oldu. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğinize, ellerinize sağlık baş tacı bayanlarımız, kıymetli hocalarımız" dedi. Saltukovalı kursiyerlerde; “bizlere inanıp, güvenen Cemile Kartal ve Çiğdem hocamıza teşekkürlerimizi borç bilir, emeği geçen başkan ve müdürlerimize şükranlarımızı sunarız” dediler.




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