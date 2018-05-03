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03 Mayıs 2018 16:50

Finalde Çaycuma’yı temsil edecekler

Çaycuma Gençlik ve Spor Kulübünün Taekwondo alanında 4 tane öğrenci Giresun’da yapılacak olan müsabakada Çaycuma’yı temsil edecek.

Finalde Çaycuma’yı temsil edecekler

03 Mayıs 2018 16:50


2004-2005-2006 doğumlu sporcuların yarıştığı yarı final hakkında bilgi veren Çaycuma Gençlik ve Spor Kulübünün Taekwondo Antrenörü Kadir Bölükcü; "Öğrencilerime bu zamana kadar güvenim hep sonsuz oldu. Bu yarı finalde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Çaycuma’ya ileride daha büyük şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz ve bunun için velilerden sabır ve öz veri istiyorum. Türkiye çapında yapılan yarışmaya 15 okul ve 80 sporcu katılıyor. Buna rağmen bütün şanslarımızı zorlayıp finallere katılacağımıza inanıyorum" dedi.


Kendi sıkletlerinde birinci olan Livane Tiryakioğlu, Funda Zeren, Zeynep Akça ve Zeynep Sıla Ay Çaycuma’yı, Giresun’da ’okullar arası yıldızlar yarı final müsabakasında’ 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yarışmada temsil edecekler. Yarışma sonunda kazanan öğrenciler Alanya’da yapılacak olan finallere katılıp, madalya sahibi olacaklar.




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