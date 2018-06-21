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21 Haziran 2018 11:21

Fındığa alternatif süs bitkisi

BAKKA’nın desteğiyle tarım teknolojileri süs bitkileri yetiştiriciliği kursu açıldı.

Fındığa alternatif süs bitkisi

21 Haziran 2018 11:21


Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, atıl durumdayken Ziraat Odası tarafından tarım alanına dönüştürülen 20 dönümlük alanda, "Tarım Teknolojileri Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" kursu açıldı.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Alaplı Ziraat Odası Başkanlığı, İş-Kur, Alaplı Halk Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü işbirliğiyle fındığa alternatif olarak düşünülen süs bitkisi yetiştiriciliği kursu açıldı.


BAKKA’dan 570 bin lira destekle başlatılan çiftçi eğitim merkezinde 30 kursiyer 40 gün boyunca günlük 25 lira ücret alacak.


Fındığa alternatif olarak düşünülen süs bitkisi yetiştiriciliği kursunun uygulama kısmında kursiyerler seralarda uygulamalı eğitim görecekler.




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