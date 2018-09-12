Fındık dolar bazında geriledi

Batı Karadeniz'de fındık hasat sezonunun tamamlanmasının ardından pazara 11 liradan inen kabuklu fındığın kilogramı, 2 lira artış göstererek 13 liraya yükseldi.

Alaplı'da fındık tüccarlığı yapan Mehmet Koçak, fındık fiyatının Alaplı serbest piyasasında uzun zaman sonra tekrar hareketlendiğini söyledi. Fındık fiyatının dolar bazında gerilediğine dikkat çeken Koçak, “2014 yılında yaklaşık 6 dolardan işlem gören bir kilogram fındık şu anda 2,2 dolardan işlem görüyor. Son 4 yılda fındık fiyatı 3 dolar kayıp yaşadı. Dolar kuru yükselirken fındık fiyatları ise hala yerinde saymaktadır” dedi.

Sezonu 11 liradan açtıklarını hatırlatan Koçak, şöyle konuştu: "Bu artışın önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda piyasada fındık yok. Depolarımızda fındık azaldı. Manav ve tüccarlar yeniden depolarını doldurmak için fındık almak durumundalar. Bu da fiyatlara yansımaya başladı. Sezonu açmamızla fiyatlar da yükselmeye başladı. 50 randımanlı fındığın kilogram fiyatı 13 liraya çıktı. İlk günlerde gurbetçi ürününü pazara indirdi. Onun dışında şu anda üretici ürününü pazara indirmiyor. Üretici fındığını satmayınca arz talep durumuna göre fiyatlar da yükselişe geçti. Üretici fiyatın daha da artmasını bekliyor. Bazı üreticiler 'fiyat 20 lira olmadan satmam' diyor. Üreticilerimiz bu konuda haklı. Elindeki az miktarda fındığın değer kazanmasını bekliyor. Bizlerin de tahminleri, önümüzdeki ay içerisinde fındık fiyatının daha da artacağı yönünde. Çünkü fabrikalarda fındık yok. Fabrikalara acil fındık lazım. Avrupalı alıcılar fındık bekliyor."