Fındık eğitimi alan çiftçilere sertifikaları verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün BAKKA ile ortaklaşa düzenlediği ''Fındık Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Yöntemler'' projesi kapsamında eğitim alan çiftçilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile BAKKA'nın ortaklaşa yaptığı ''Fındık Yetiştiriciliğinde Yenilikçi Yöntemler'' isimli proje kapsamında Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 5 günlük eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan Kale'nin yanı sıra fındık üreticileri katıldı.

Ormanlı Beldesi başta olmak üzere ilçedeki fındık üreticilerinin yanı sıra tarım müdürlüğünde görev yapan personelin katıldığı eğitim semineri beş gün sürdü.

Bölgeyi çok iyi tanıyan ve fındık konusunda uzman olan Prof. Dr. Turan Karadeniz, Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen ve Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Prof Dr. Seyit Mehmet Şen törende yaptığı konuşmasında hiçbir ağacın açlıktan ölmeyeceğini ancak susuzluktan ölebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Şen konuşmasında “Hiçbir ağaç açlıktan ölmez ama susuzluktan ölür. Sert kabuklu meyvelerde hasata kadar suya ihtiyaç duyar. Yumuşak meyvelerde elma, armut gibi belli dönemlerde su eksikliği, belli dönemlerde su fazlalıları açığı kapatır. Ama sert kabuklu meyvelerde gün dönümüne kadar su yeterli olmazsa, yağış yeterli olmazsa sert kabuğu oluştuktan sonra istediğin kadar sula, istediğin kadar yağmur yağsın, fındık dirileşmez” dedi.

Sertifika töreninde konuşan Kdz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede tarımsal üretimi artırırken organik tarıma geçilmesi gerektiğini belirterek, tarım konusunda birim alandan en yüksek verimi almak için çalışmalar yapılacağı müjdesini verdi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözleri sarf etti; “Kaymakamlık olarak biz ne yapacağız? Fındık alanlarında farklı gelir getirici organik başka tarım olabilir mi, organik başka bir üretim olabilir mi? Bu konularda destek vereceğiz. Buradaki çiftçi kardeşlerimiz için bal üretimi konusunda bir desteğimiz olabilir. Sosyal yardımlaşma vakfından gelen paramızın çoğunu, fakir fukaraya şüphesiz ki dağıtacağız ama sizlere gelir getirici projeler anlamında projeler yapacağız. Her bölgemize, köyümüze mutlaka bu projeleri yapacağız. Çünkü sizin yüzünüzün gülmesi demek, bizim yüzümüzün gülmesi demek.”

Çorumluoğlu, tarıma yatırım yapan ve bu alanda çalışan herkesin her zaman kazançlı çıkacağını söyledi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise konuşmasında fındık için en uygun arazilerin Ormanlı'da bulunduğunu dile getirdi. Başol konuşmasında “Fındık benim, sattım, paramı aldım böyle bir mantık olmamalı. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda milli tarım ürünü nedir denildiği zaman bizim önümüze fındık çıkıyor. Ülkemize katma değeri yüksek olan fındık çıkıyor. Bakın Ereğli'de ilk fındık semineri Ormanlı'da düzenlendi. Müdürümüzün de dediği gibi, neden Ormanlı çünkü arazi dekarına baktığınız zaman, fındığın coğrafi yapısına en uygun yer Ormanlı'da. Ben burada emeği geçen başta sayın kaymakamım, ilçe tarım müdürümüz, özellikle bize 5 gündür hizmet veren değerli profesör hocalarımıza, katılımcılara, özellikle desteklerini esirgemeyen muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan Kale'de ülke olarak fındık yetiştiriciliğinde birinci sırada olduklarını ancak daha bilinçli üretim ile verimi artırabileceklerini söyledi. Kale, Ormanlı Beldesi'nde eğitim veren hocalara, katılımcılara ve kendilerine yer tahsis eden Belediye Başkanı Bayram Başol'a teşekkür etti.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı ve Ereğli Eski İlçe Tarım Müdürü Ahmet Fikri Kızmaz, Ormanlı'nın komple fındıkçılığa geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kızmaz törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Burada eksiğimiz bir fındık eğitimiydi. Bizim zamanımızda BAKKA destekleri yoktu. O olunca ilçe müdürümüz ile görüştük neler yapabiliriz anlamında. Fındık eğitimini yaptık. Bu sırada daha eksiklerimiz, fındıkta budama ve Ormanlı'yı komple fındıkçılığa geçirme çalışmalarımız olacak. Bunu da inşallah halefim yerine getiririz, biz destekçisiyiz.”