Fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği başladı

Alaplı İlçesinde fındık üreticileri fındık hasadına kısa bir süre kala fındık bahçelerindeki yabani otları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Bazı köylerde imece usulü yapılan temizleme çalışmaları sıcak havaya rağmen sürüyor.

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Rafet Yılmaz , yaptığı açıklamada, fındıkta hasadı öncesi fındık bahçesinde yabani ot temizliği ve fındık ağacı dip temizliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

İlaç kullanarak temizlik yoluna gidilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Ağustos ayı ortalarında başlayacak olan fındık hasadı öncesi üreticilerimiz fındık ağaçlarında dip temizliği ve yabani ot temizliğini mutlaka yapmalıdırlar. Aksi takdirde, hem fındık toplamada zorluk yaşanıyor, hem de yere düşen fındıklarda zayiat fazla oluyor. Fındık dip sürgünü sürgünlerinin, ana bitkinin gelişmesini ve verimi olumsuz etkilememesi için yılda bir kaç kez temizlenmelidir. Ülkemizde, fındık dip sürgünü temizliği, elle, fındık bıçağı ve benzeri kesici aletler kullanılarak, ilkbahar veya fındık hasadı öncesi yapılmaktadır. Dip sürgünü temizliği, fındık üretim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır” diye konuştu.

Fındık bahçesinde temizlik yapan Maksude Yüksel’de, Fındık bahçesinde ailemle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Fındık hasadı öncesi yabani ot temizliği yapmak zorundayız. Yapmadığımız taktirde fındık toplamak zorlaşıyor. Temizlik çalışması tamamlandığında Ağustos ayı içinde fındık toplamaya başlayacağız" dedi.