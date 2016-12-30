FOREX mağduriyetlerinin incelenmesi için toplandılar

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın başkanlığında toplanan TBMM Dilekçe Alt Komisyonu FOREX piyasasındaki mağduriyetlerin incelenmesi için üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Özcan Ulupınar’ın başkanlığında toplanan komisyonun FOREX piyasası ile ilgili yapılan üçüncü toplantısında, üye Bursa Milletvekili Osman Mesten, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurul Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Borsa İstanbul A.Ş. yetkilileri bilgi vermek üzere hazır bulundular.

Komisyon Başkanı Ulupınar, daha önceden gerçekleştirilen iki toplantıda komisyona başvuran FOREX mağduru ve ilgili kurumların bu konudaki açıklamaları görüşüldüğünü ve SPK’nın FOREX İşlemleri raporunun hazırlanmasına karar verildiğini buna bağlı olarak bugün gerçekleştirilen toplantıda da SPK’nın hazırlamış olduğu raporun değerlendirildiğini ifade etti.

FOREX alanında yapılması gerekenlerin belirlenebilmesi için ilgili kurumları çağırdıklarını ifade eden Komisyon Başkan Ulupınar, “Kurumların bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade etmek amacıyla toplandık. Kuruluşların tekraren 2011 yılında AK Parti hükümetlerinin yoğun çabasıyla piyasadaki mağduriyetlerin sonlandırılması amacıyla çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle aracı kurumlar çok sıkı denetim geçirmekte ve onlara yatırım yapacak müşterilerle ilgili katı mevzuatlar konuldu, Türkiye’deki uygulamaların şuan dünyada örneği olmadı” dedi.

Ayrıca Ulupınar, tüm katılımcılardan belirtilen hususlarda rapor hazırlayıp komisyona ulaştırmalarını istedi. Ulupınar, raporlar neticesinde TBMM’de hazırlayacakları komisyon raporunun mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini gidermede yardımcı olmasını umduklarını belirtti.