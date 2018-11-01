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Fren yerine gaza basınca duvara tosladı

Zonguldak’ta bir sürücü aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca bir apartmanın giriş duvarı ile kapısına çarparak durabildi.

Zonguldak'ta bir sürücü aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca bir apartmanın giriş duvarı ile kapısına çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre tek taraflı kaza Çaycuma ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Osman A., idaresindeki 67 VE 777 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan lüks otomobil bir apartmanın giriş katı ile beton duvarına çarparak durabildi. Lüks otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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