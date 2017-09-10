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10 Eylül 2017 09:41

Freni boşalan kamyon mağazaya girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki kamyon freni boşalınca mağazaya girdi.

Freni boşalan kamyon mağazaya girdi

10 Eylül 2017 09:41

Mağazanın bulunduğu binada oturan mahalle sakinleri deprem olduğunu düşünüp kendilerini dışarı attı.


Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi üzerindeki bir markete mal getiren Kamil Bal (25) kullandığı 67 AB 368 plakalı kamyonu park etti. Kamil Bal malı boşaltmaya başladığı anda hareket eden kamyon mağazaya girdi. Yaşanan büyük gürültü nedeniyle mahalle sakinleri de deprem olduğunu düşünerek kendilerini sokağa attı. Sürücü Kamil Bal, polis ekiplerine kaza hakkında bilgi verirken, mal boşaltırken aracın kendiliğinden hareket ettiğini ve kendisini zor kurtardığını söyledi. Gürültüye uyanarak kendilerini sokağa atan mahalle sakinleri ise deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, gerçeği aşağı indiklerinde gördüklerini ifade etti.


Kazada hasar gören araç olay yerine çağrılan vinç ile kaldırılırken, polis olay yerinde hasar tespiti yaptı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.




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