Freni patlayan kamyon, 2 araca ve bir eve çarparak durabildi

Zonguldak Merkeze bağlı Rat Mahallesi 3'üncü Durak'ta meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan kamyon, 2 otomobili ezerken, bir eve çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, Rat 3'üncü Durak'ta bugün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, doğalgaz çalışmalarında hafriyat taşıyan kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon, park halindeki 2 otomobil ezerken, bir evine duvarına çarparak durabildi. Herhangi bir yaralının olmadığı kazada, mahallede büyük bir panik yaşandı.

Kazada 2 araç kullanılmaz hale gelirken, kamyonun çarptığı evde ise büyük hasar oluştu.