Futbol oynadığı takıma antrenör oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde futbol hayatına Erdemirspor'da başlayan Atatan Gültekin, Profesyonel olarak 9 yıl formasını giydiği Pendikspor'da U 19 takımının başına geçti.

Futbola Erdemirspor'da başlayan andından 9 yıl profesyonel olarak Pendikspor forması giyen ardından birkaç takımda daha futbol oynadıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam eden Kdz. Ereğli doğumlu Atakan Gültekin, şimdi futbol hayatına antrenör olarak devam ediyor.

Kariyerinde 5 Türkiye kupası, 87 TFF 2. Lig, 192 TFF 3. Lig maçına çıkan Atatan Gültekin bir döneme damgasını vuran Pendikspor Fenerbahçe maçının da baş aktörleri arasında yer aldı.

Pendikspor U 19 takımı ile çalışmalarına başlayan ve ligde oynadığı ilk maçta Sarıyer'i 5-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Gültekin “ Yıllarca profesyonel olarak futbol oynadığım ve birçok güzel anılar yaşadığım Pendikspor U 19 takımını çalıştırmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hedefimiz sezon içerisinde iyi mücadele ederek güzel futbol izletmek. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için kulüp yönetimimizin de desteği ile en iyisini ortaya koymak istiyoruz” dedi.