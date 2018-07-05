Garnizon Komutanı Yörük için veda yemeği düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 4 yıldan bu yana garnizon komutanı ve askerlik şubesi başkanı olarak gören yapan Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük’ün Ankara’ya tayini çıkması nedeniyle kaymakamlık tarafından organize edilen ve öğretmenevinde hayata geçirilen veda yemeğinde başta Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu olmak üzere daire amirleri ve diğer davetliler bir araya gelerek Yıldırım’ı vedasında yalnız bırakmadılar.

Kendisi için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım Yörük,” Bu akşam burada görev süremin sona ermesi nedeniyle siz kıymetli dostlarla beraber bir araya gelmenin tatlı hüznünü yaşamaktayım. Devrek’te görev yaptığım 4 yıl içerisinde acısıyla tatlısıyla dolu dolu zamanlar yaşadım. Hayatımın önemli dönüm noktalarını burada yaşadım ve eşimle burada tanıştım, burada evlendim ve burada rütbe aldım. 15 Temmuz hain kalkışma karşısında vatandaşlarımızla birlikte dik duruşumuzdan asla taviz vermedik. Kendilerini birinci derece olarak yakınım gördüğüm şehit ve gazi ailelerimizin Serkan Koparan ve diğer askeri personel arkadaşlarımızla birlikte hep yanlarında olmaya çalıştık Bu vesile ile bu organizasyonu tertip eden başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçenlere buraya uzaktan yakından iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Vekili Soylu günün anısına plaket verirken, diğer davetlilerde Yıldırım’a çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Düzenlenen programa; Devrek kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve çok sayıda davetli katıldı.