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01 Temmuz 2017 19:18

Gazdan zehirlenen maden işçisi son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

Gazdan zehirlenen maden işçisi son yolcuğuna uğurlandı

01 Temmuz 2017 19:18


Asma Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında gece vardiyasında çalışan işçilerden gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Kenan Kulakçı, Beycuma beldesine bağlı Kumtarla köyünde son yolcuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutunun başına gelen baba Kulakçı güçlükle ayakta durabildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenazeye törenini Çaycuma Perşembe beldesinde imamlık yapan yeğeni Volkan Kulakçı kıldırdı.


Kumtarla caminde kılınan cenaze namazının ardından maden işçisi Kenan Kulakçı köyünde bulunan aile mezarlığına defin edildi.




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