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27 Şubat 2018 15:33

Gazeteci Ali Suat Eser son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve dün hayatını kaybeden Ali Suat Eser son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Ali Suat Eser son yolculuğuna uğurlandı

27 Şubat 2018 15:33


1983-2000 yılları arasında Milliyet Gazetesi’nin çeşitli kademelerinde muhabirlik yapan ve 1989 yılında babası Ali Osman Eser ile birlikte Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gündem Gazetesi’ni kuran gazeteci Ali Suat Eser Antalya’da dün hayata veda etti.


Erdemir emeklisi Yüksel Eser, Avukat Yücel Eser, Gündem Gazetesi Önceki Sahibi Çetin Eser ve Aysel Gültekin’in ağabeyleri Gazeteci Ali Suat Eser için bu gün ilk tören kuruculuğunu yaptığı Ereğli Gazeteciler Derneği önünde düzenlendi. Burada ki törende konuşan Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, merhum Ali Suat Eser’in yaşamını anlatarak başkanlığını yaptığı derneğin kuruluşu hakkında bilgi verdi. Günay konuşmasında “Ali Suat Eser’in dernek hayali gerçekleşti. Kendisi de derneğimizde başkan olarak görev yaptı. Zor ve sıkıntılı bir süreçte dernek başkanlığı görevini sürdürdü. Ali Suat Eser yaşamı boyunca dik durdu. Mesleğini ve kalemini asla satmadı. Sosyal demokrat bir ailenin bireyi olarak, Hasan Ali Yücel’in temel eğitimine uzanan geçmişinden asla uzaklaşmadı. Ali Suat Eser; cesur ve kendisini çok iyi yetiştirmiş iyi bir gazeteciydi. Maalesef, bugün bizler içimizdeki değerlerin kıymetini onları kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. O değerlerimizin kıymetlerini hayatta iken anladığımız gün arzu edilen erdeme ulaşacağız. Hiç kimse kusura bakmasın, bugün burada bu özeleştiriyi yapmak zorundayız.” Günay ve törene katılan gazeteciler merhum Eser’e haklarını helal etmesinin ardından naaşı Bozhane Camii’ne getirildi. Merhum Eser burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.




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