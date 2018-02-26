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26 Şubat 2018 16:48

Gazeteci Suat Eser hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gazetecilik yapan Ali Suat Eser 62 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci Suat Eser hayatını kaybetti

26 Şubat 2018 16:48


1983-2000 yılları arasında muhabirlik yapan ve 1989 yılında babası Ali Osman Eser ile birlikte Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Gündem Gazetesi’ni kuran gazeteci Ali Suat Eser Antalya’da hayata veda etti. Erdemir emeklisi Yüksel Eser, Avukat Yücel Eser, Gündem Gazetesi Önceki Sahibi Çetin Eser ve Aysel Gültekin’in ağabeyleri Gazeteci Ali Suat Eser bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu. Oğlu Emre Eser’in üniversite eğitimi nedeniyle yaklaşık bir ay önce Antalya’ya yerleşen Ali Suat Eser bu gün hayatını kaybetti. Gazeteci Ali Suat Eser’in cenazesinin yarın Bozhane Camii’nde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığına defnedileceği belirtildi.




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