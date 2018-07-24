Gazeteciler, Basın Bayramı’nı kutladı

yılı kapsamında Zonguldak’ta gazeteciler Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından açıklamada bulunan Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, "Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, 15 Temmuz ve sonrası yaşadığımız süreçte millî irade için, halka vurulmak istenen hain darbeye karşı verdikleri mücadeleden ötürü her türlü takdire şayan bir çalışma yapmışlardır. Aynı zamanda bugün sansürün kaldırılışının 110 yılıdır. 1908 yılında başlayan süreç ile o günlerden bugüne gelinmiştir. Sansürsüz basın. Hür basın. Özgür basın. Hepimizin ortak dileği ve temennisidir. Bugün için faaliyette bulunan basınımız, yerel gazete, dergi, radyo, televizyonlarımız ve yaygın haber ajansı temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapmaktadır. Basın bayramı ülkemizde gazetecilerinin ve basının ne gibi zorluklarla haberleri yaptıkları onları anlamamız için kutlanan bir gündür. Bir muhabir yeri geliyor bir savaşın ortasına da girebiliyor yeri geliyor soğuk bir kış gününde saatlerce çekim yapmak zorunda kalabiliyor. İşte bu gün onların günüdür, onlara saygı günüdür, sevgi günüdür. Bizim isteğimiz ise;

Gazetecileri daha iyi anlayabilmek, Muhabirlerin bazen ne zorluklar altında haber yaptığını duyurmak, Gazeteci ve basın mensuplarına saygı duymak. Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; gazetecilerin bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Bütün bu fonksiyonlar dikkate alındığında basın mensuplarımızın son derece önemli bir görevi ifa ettikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta Zonguldak’ın basın sektöründe; basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazetecilik, Basın Bayramı’nı ve sansürün kaldırılışının 110 yılını anarak, bugünü ve bayramımızı, bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Akbıyık ve beraberindekiler ardından Vali Ahmet Çınar’ı ziyaret etti.