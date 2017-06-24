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24 Haziran 2017 17:07

Gazeteciler iftarda buluştu

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) geleneksel iftarını düzenledi.

Gazeteciler iftarda buluştu

24 Haziran 2017 17:07

İftar programına Ereğli başta olmak üzere ilçelerden ve Bartın’dan da katılım gerçekleşirken iftar sonrası da sohbet devam etti.


KGD’nin üyeleri arasında geleneksel hale gelen iftar yemeği Memurlar Lokalinde düzenlendi. İftar yemeğine katılan üyeler ile keyifli bir organizasyona imza atıldı.


Organizasyonun ardından konuşma yapan KGD başkan yardımcısı Mustafa Emen, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimize katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonu inşallah Allah seneye de nasip eder. Senede bir defa insanlar düğünde, cenazede, bayramda bir araya geliyor böyle bir mutluluğu az da olsa sizlere yaşatabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ediyorum umarım seneye de birlikte oluruz" diyerek sözü KGD Başkanı Osman Sav’a bıraktı.


Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Sav yaptığı konuşmada, "Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa abi olmadan yapamıyoruz. Derneği son zamanlarda ben hem sağlık sorunları nedeniyle hem yeni iş kurmam sebebiyle aksatıyorum. Sağ olsun Mustafa abi arkamı toplamaya çalışıyor ve topluyor. İftar konusunda artık geleneksel hale getirdik, biz her sene biraz daha ön bir tarihte ve kan bağışı yaparak gerçekleştiriyorduk. Bu sene sağlık sorunları dolayısıyla geç yaptık organize olmadık bunun için özür diliyorum. Uzaktan gelen meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, burada bu saate bizi yalnız bırakmayan değerli büyüklerime, gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz diğer etkinliklerimizde de devam eder. İnşallah önümüzdeki sene daha geniş bir organizasyon ile faaliyetlerimize devam ederiz. Oruçlarımızı Allah kabul etsin, afiyet olsun" diyerek sözlerini noktaladı.




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