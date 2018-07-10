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10 Temmuz 2018 13:42

Gazetecilerin Karedeniz ve Batum gezisi

Alaplı Gazeteciler Derneği üyeleri faaliyetlerine aralık vermeden devam ediyor.

Gazetecilerin Karedeniz ve Batum gezisi

10 Temmuz 2018 13:42

Gazetecileri yoğun gündemden biraz olsun uzaklaştırmak ve stres atmaları için Karadeniz ve Batum gezisi düzenledi.


Alaplı Gazeteciler Derneği üyeleri ile birlikte Doğu Karadeniz bölgesine sosyal ve kültürel amaçlı gezi düzenledi. Alaplı’dan hareket eden basın mensupları öncelikle Batum’un görülmeye değer mekanlarından biri olan Piazza Meydanı mekanlar ve Orta Cami gezildi. Gün boyu Batum’un tarihi ve doğal güzelliklerinin keyfini çıkaran gazeteciler,Geç saatlerde Trabzon geçen gazeteciler, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan ,Trabzon Sümela Manastırını, Trabzon Atatürk Köşk Müzesini, Amasya Kalesini gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Trabzon’da bulunan Sümela Manastırının zor coğrafi şartlar altında halen ayakta kalmasına hayran kalan üyeler, ardından Atatürk’ün Trabzon’da bulunan Köşk ve Müzesini de gezerek, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan anılara tanıklık ettiler. Şehzadeler Şehri Amasya’da da dolu dolu bir program icra eden Gazeteciler burada, hayatı filmlere konu olan Ferhat ile Şirin’in sahilde bulunan heykelini inceledi, Amasya Kalesinin doyumsuz manzarasında surları ve eserleri yerinde gördü. Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı,“Yoğun gündemin dışında gazeteci meslektaşlarımız ve üyelerimizle bir araya gelip, güzel bir hafta sonu geçirmiştir. Tarihi ve doğal güzellikler karşısında gazeteci arkadaşlarımız biraz da kendilerine zaman ayırmıştır. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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